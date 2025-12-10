Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Tom Barrack ABD'nin Türkiye'ye ’F-35’ şartını açıkladı

Tom Barrack ABD'nin Türkiye'ye ’F-35’ şartını açıkladı

09:3210/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Tom Barrack
Tom Barrack

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD yasalarına göre, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Barrack, "ABD yasalarına göre, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"Umudumuz görüşmelerin dönüm noktası olması"


ABD ile Türkiye yönetimleri arasında bu konuyla ilgili yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Barrack, "Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı oluşturmuş, bu da son 10 yılda bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere imkan sağlamıştır" açıklamasında bulundu. Yürütülen temasların yakında meyvelerini verebileceğine dikkat çeken Barrack, "Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD’nin hem de Türkiye’nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır" dedi.




#trump
#tom barrack
#F-35
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED FAİZ KARARI bugün mü açıklanacak? ABD Merkez Bankası Faizi Ne Yapacak, Beklenti Ne Yönde?