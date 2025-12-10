ÖĞRENCİYE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON SON GELİŞMELER: Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon şartları neler, kimler yararlanabilir?

TEK BİR ŞART VAR: 2 YIL KULLANIM ZORUNLULUĞU

Haber 7'de yer alan habere göre; Düzenlemenin yasalaşması halinde, marka veya model fark etmeksizin; Apple, Samsung, PlayStation veya Xbox gibi ithal ürünler de vergi muafiyeti kapsamına girecek. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler için kritik bir şart bulunuyor: Satın alınan cihazın en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu süre zarfında cihazın satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak.