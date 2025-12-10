ÖĞRENCİYE ÖTV'SİZ AKILLI TELEFON SON GELİŞMELER: Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon şartları neler, kimler yararlanabilir?

Üniversite öğrencilerine sağlanan vergisiz telefon desteğinde kapsamı genişletecek önemli bir düzenleme Meclis gündeminde. TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, mevcut uygulamadaki 9 bin 500 TL’lik fiyat limitini ve marka kısıtlamasını tamamen kaldırmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması hâlinde öğrenciler, iPhone ve Samsung’un amiral gemisi modelleri de dahil olmak üzere üst segment cihazlara ÖTV’siz erişebilecek.
Teknoloji alımlarında üniversite öğrencilerinin elini güçlendirecek kritik adım atıldı. Meclis’e getirilen yeni kanun teklifiyle, vergisiz telefon desteğinde hem fiyat hem de marka sınırlamasının kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklik yürürlüğe girerse, öğrenciler yüksek fiyatlı telefonlarda bile ÖTV’den muaf olarak ciddi indirim avantajı yakalayacak.
Üniversite öğrencilerinin teknolojik ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla daha önce hayata geçirilen "vergisiz telefon ve bilgisayar" desteğinde kapsamın genişletilmesi gündemde.
9.500 TL SINIRI TARİH OLUYOR
Mevcut uygulamada öğrenciler, yalnızca satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan yerli üretim cihazlarda vergi indiriminden faydalanabiliyordu. Bu durum, öğrencilerin yüksek performanslı bilgisayar veya popüler akıllı telefon modellerine erişimini kısıtlıyordu.
İsmail Özdemir, meclise sundukları teklifin detaylarını şu sözlerle paylaştı:
"Yeni kanun teklifimiz ile üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarını talep ediyoruz."
TEK BİR ŞART VAR: 2 YIL KULLANIM ZORUNLULUĞU
Haber 7'de yer alan habere göre; Düzenlemenin yasalaşması halinde, marka veya model fark etmeksizin; Apple, Samsung, PlayStation veya Xbox gibi ithal ürünler de vergi muafiyeti kapsamına girecek. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler için kritik bir şart bulunuyor: Satın alınan cihazın en az 2 yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu süre zarfında cihazın satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak.
İŞTE ÖTV'SİZ YENİ NESİL TELEFON FİYATLARI
Teklifin kabul edilmesi durumunda, piyasadaki en son teknolojiye sahip modellerin fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanacak.
İşte düzenleme hayata geçerse oluşacak tahmini fiyat listesi:
APPLE MODELLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM
iPhone Air
Mevcut Fiyat: 97.332 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 65.332 TL
iPhone 17
Mevcut Fiyat: 77.999 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 51.999 TL
iPhone 17 Pro
Mevcut Fiyat: 107.999 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 71.999 TL
Samsung Galaxy S25
Mevcut Fiyat: 61.999 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 40.999 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra
Mevcut Fiyat: 93.499 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 62.332 TL
Samsung Galaxy Z Fold 7
Mevcut Fiyat: 109.499 TL
Öğrenciye ÖTV'siz Fiyat: 72.999 TL