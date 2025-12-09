EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026: SSK ve Bağ-Kur için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı yüzde kaç artacak? En net tahminler

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yükseliyor





Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emeklileri her altı ayda bir tüketici enflasyonu oranında zam alıyor. Temmuz döneminde yüzde 16,67 artış gören aylıkların, ocak zammı için şimdiden yüzde 11,20’lik artış imkânı oluştu.





Aralık enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde bu oran yüzde 12,31 seviyesine çıkacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16.881 liradan yaklaşık 18.959 liraya yükselebilir.