Depremde ağır yıkım yaşayan Hatay’da, Emek-Aksaray Mahallesi başta olmak üzere binlerce konut tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte 153 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Peki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? İşte Hatay'daki son deprem konutları teslim tarihi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay’da, Emek-Aksaray Mahallesi’nde tamamlanan konutlarını ziyaret etti. Antakya’daki Emek-Aksaray Mahallesi’nde basın açıklaması yapan Kurum, depremde büyük yıkım yaşayan bölgede 6 bin konut ve 655 iş yerinin inşa edildiğini belirterek, mahallenin modern, güvenli ve yeşil alanlarıyla yeniden kurulduğunu ifade etti. Kurum, bulundukları mahallenin Hataylıların kalbinde çok özel ve ayrı anlamı olduğunu söyledi.
Hatay'da son deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Hatay genelinde yürütülen çalışmaların, asrın inşasının merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kurum, kentte bugüne kadar 98 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, ay sonuna kadar bu sayının 153 bine ulaşacağını söyledi.
Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirten Kurum, yürütülen çalışmaların dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği olduğunu ifade etti. Kurum, son anahtar teslim töreninin 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını da duyurdu.
Hatay Kumlu’da Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinin kurulduğunu hatırlatan Kurum, Antakya Dikmece’de ise 14 bin 500 konutun inşasında sona yaklaşıldığını kaydetti. Kentte sosyal donatı alanları, yollar, parklar ve tarihi yapıların restorasyon çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.