Ankara’ya kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen hava durumunu ilişkin; "Kar yağacak evet ama yani nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ'a giderseniz görürsünüz. Ilgaz'a giderseniz görürsünüz. Ne zaman bir de önemli. Şimdi baktığımız zaman bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu'da kar var. Kar yağıyor. Hatta bu hafta epey de kar olacak Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'nun doğusu ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Ankara'ya bir ihtimal. Ankara'ya yağabilir. Yani yılbaşından önce yağabilir Ankara'ya ama İstanbul'a yılbaşından önce yağmaz. Sürpriz olur yağabilir." ifadelerini kullandı.