Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde yeni haftada hava daha da soğuyor. Meteoroloji hava durumu tahmini raporuna göre, yarından itibaren yeniden esir alacak. Ankara için de sürpriz kar uyarısı geldi. Peki Ankara’ya kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı? İşte hava durumu bilgileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, bir çok kentte kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, Türkiye genelinde genellikle mevsim normallerine yakın bir sıcaklık bekleniyor. Yarın ülkenin büyük kısmında açık ve az bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde hafif yağmur ve kar yağışı olasılığı bulunuyor. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek bölgelerde karla karışık yağışlar görülebilir. Kıyı bölgeleri, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında daha ılıman bir hava ile karşı karşıya kalacak. Perşembe ile cumartesi günleri, bazı bölgelerde kar yağışı ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Hafta sonu kuzey bölgelerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ise kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. Kıyı bölgelerinde ise, özellikle sıcaklıklar mevsim normallerine yakın kalacak ve genellikle açık bir hava hakim olacak.
Ankara’ya kar ne zaman yağacak, bu hafta kar yağışı var mı?
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen hava durumunu ilişkin; "Kar yağacak evet ama yani nerede göreceğiniz önemli karı. Uludağ'a giderseniz görürsünüz. Ilgaz'a giderseniz görürsünüz. Ne zaman bir de önemli. Şimdi baktığımız zaman bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu'da kar var. Kar yağıyor. Hatta bu hafta epey de kar olacak Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu'nun doğusu ama İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Ankara'ya bir ihtimal. Ankara'ya yağabilir. Yani yılbaşından önce yağabilir Ankara'ya ama İstanbul'a yılbaşından önce yağmaz. Sürpriz olur yağabilir." ifadelerini kullandı.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.