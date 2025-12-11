İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki üç kişi, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Peki Mehmet Akif Ersoy’un suçu nedir, neyle suçlandı? Mehmet Akif Ersoy kimdir? İşte haberin detayları.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ersoy'un yanısı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, şüphelilerden Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mehmet Akif Ersoy kimdir?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Akif Ersoy, gazeteciliğe 2009 yılında "6 News" televizyonunda başladı. Ersoy, TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 2017 yılından beri Habertürk'te çalışan Ersoy, son olarak ana haber bültenini sunuyordu.
Mehmet Akif Ersoy evli mi?
2022 yılında evlenen Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy evlilikten 8 ay sonra boşanma kararı almışlardı ancak daha sonra bu kararlarından vazgeçmişlerdi. Çift daha sonra boşanmışlardı.