Fed faiz indirimiyle altın 6.000 TL'yi görür mü? Dolar için 2026 projeksiyonu

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı son toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,00 seviyesinden %3,75’e çekti. Bu karar, altın ve dolar piyasalarında yeni beklentileri gündeme getirdi. Ekonomist Hikmet Baydar, altın için 6.000 TL seviyelerinin test edilebileceğini ve doların 2026 yılına kadar %12 oranında değer kazanabileceğini öngördü. Fed’in bu hamlesi sonrası piyasa yönü hızla değişirken, uzmanlar altın ve dolar yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırıyor.

Fed’in faiz indiriminden sonra altın ve dolar yatırımcıları ne beklemeli?

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık ayında gerçekleştirdiği son toplantısında faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,00 seviyesinden %3,75’e çekti. Bu adım, altın ve dolar gibi önemli yatırım araçları üzerinde önemli etkiler yarattı. Piyasalar bu faiz indiriminin ardından yön bulmaya çalışırken, uzmanların değerlendirmeleri yatırımcıların kararlarını şekillendiriyor.



Altın için kritik seviyeler Ekonomist Hikmet Baydar, Fed'in faiz indirimi kararının ardından altın piyasasındaki hareketliliği analiz etti. Baydar, "Ons altın, 4.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Eğer bu seviyede kapanış gerçekleşirse, yeni zirveler görmemiz mümkün." diyerek, altın yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırdı. Ancak, gram altın tarafında büyük bir hareket olmadığı takdirde, 6.000 TL seviyesinin test edilmesinin mümkün olacağını belirtti.



Doların geleceği: 2026’da %12’lik artış beklentisi Baydar, doların 2026 yılı için daha ılımlı bir artış göstereceğini öngördü. "Fed’in faiz indirimleri, doları zayıflatıyor. 2026’da doların yıllık artışı %12 civarında olabilir. Bunun yanında, euro-dolar paritesi de 1,20 seviyelerine yaklaşabilir." dedi. Fed’in faiz indirimleri, özellikle doların küresel değer kaybını hızlandırabilir ve euro’nun değer kazanmasına yol açabilir.



Altın için uzun vadeli beklentiler İslam Memiş, kısa vadeli altın alımlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Gram altın için yılın son fırsatını 5.750 - 5.780 TL arasında görebiliriz. Uzun vadede ise altının yükselişi devam edebilir, özellikle gram altın 6.000 TL seviyelerine ulaşabilir." diyen Memiş, 2026’da gram altın için hedef fiyatını 8.000 TL olarak belirledi.

