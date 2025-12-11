Ankara'da ASKİ tarafından gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Aralık 2025 Perşembe günü içme suyu dağıtım şebeke hattında, oluşan arızadan dolayı birçok ilçede su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 1 ilçede ise kesinti 10 saate kadar sürecek. İşte, Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri.

1 /4 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kent genelinde yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Su kesintisi yaşayan kent sakinleri, Ankara’da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını arıyor. İşte 11 Aralık 2025 Perşembe ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı.

2 /4 KAZAN Arıza Tarihi: 11.12.2025 08:05:00 Tamir Tarihi: 11.12.2025 17:05:00 Detay: Etimesgut bölgesinde bulunan t 55 deposunda meydana gelen arızadan dolayı saray mahallesinin belli bölgelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Etkilenen Yerler: saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi saraykent sanayi sitesine bağlı cadde ve sokaklar

3 /4 MAMAK Arıza Tarihi: 11.12.2025 09:05:00 Tamir Tarihi: 11.12.2025 13:00:00 Detay: Mamak İlçesi, Bahceleriçi mahallesine, 200 lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 11.12.2025 saat-08:30 ile 11.12.2025 saat- 13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Karaağaç . Altı ağaç.Harman.Hüseyin Gazi mahallelerin üst kotları, Bahçeleriçi. misket çağlayan. alt kotları.