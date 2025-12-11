Emekli maaşı zammı Ocak 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışı için tahminler

Ocak 2026'da yapılacak emekli maaşı zammı, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenecek. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak? İşte, hesaplamalar ve tüm detaylar!
2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre şekillenecek. Kasım ayı verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,2 oranında bir artış bekleniyor. En düşük emekli maaşının ise 18 bin TL'ye ulaşması öngörülüyor.
Emekli maaş artışları ve TÜİK verileri
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Ocak 2026'daki maaş artışında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 enflasyon verilerini açıkladı ve bu veriler, 2026 yılı Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı için kritik bir rol oynayacak. Kasım ayında enflasyonun aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 oranında artış gösterdiği kaydedildi. Bu oran, emekli maaşlarında yapılacak artış için temel hesaplamayı oluşturuyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2026 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zamlar, Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon farkına göre belirlenecek. Bu fark, Kasım ayında yüzde 11,2 olarak belirlendi. Bu oranın ardından, mevcut 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 18 bin 771 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Böylece emekli maaşları, ülke genelindeki enflasyon oranına paralel olarak önemli bir artış kaydedecek.
Aralık ayı enflasyonu ve sonuçları
Aralık 2025 enflasyon oranı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kesinleşmesi açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay enflasyon verilerini düzenli olarak açıklıyor. Ancak Aralık ayı verileri 3 Ocak 2026’da duyurulacak ve bu verilerle birlikte Ocak ayında yapılacak artışın nihai oranı netleşecek. Emekliler, bu tarihten sonra maaşlarını ne kadar artıracaklarını öğrenebilecek.
Emekli maaşı zammı nasıl hesaplanır?
Emekli maaşı zammı, her yıl Ocak ve Temmuz ayında yapılan enflasyon farkına göre belirlenir. Bu hesaplama, Türkiye'deki enflasyon oranındaki artışa bağlıdır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak maaş artışı, Temmuz-Aralık dönemi için açıklanan enflasyon verilerine dayalı olarak hesaplanır. Bu yıl, Kasım ayında açıklanan yüzde 31,07'lik yıllık enflasyon oranı, Ocak zammının belirleyici unsuru oldu.
Emekli maaşı zammı için beklenen yüzde artış
Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre, Ocak 2026'da yapılacak zammın yüzde 11,2 olması bekleniyor. Bu artış, emeklilerin alacağı maaşları artıracak ve özellikle düşük maaşla geçinen emekliler için önemli bir gelir artışı sağlayacak.
Türkiye’deki en düşük emekli maaşının 18 bin TL’yi aşması, maaş artışlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.