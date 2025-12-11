Emekli maaşı zammı Ocak 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı artışı için tahminler

Emekli maaşı zammı için beklenen yüzde artış





Kasım ayında açıklanan TÜİK verilerine göre, Ocak 2026'da yapılacak zammın yüzde 11,2 olması bekleniyor. Bu artış, emeklilerin alacağı maaşları artıracak ve özellikle düşük maaşla geçinen emekliler için önemli bir gelir artışı sağlayacak.





Türkiye’deki en düşük emekli maaşının 18 bin TL’yi aşması, maaş artışlarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.