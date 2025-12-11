İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ personel alımı kura takvimi

DSİ personel alımı sonuçlarına ilişkin isim listesi ve sorgulama ekranı, başvuruların tamamlanmasının ardından adayların yakın takibine girdi. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte gözler Devlet Su İşleri’nin gerçekleştireceği kura çekimine çevrildi. Kura takvimi ile sonuç duyurusuna dair araştırmalar hız kazanırken, birçok aday “DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ personel alımı kura takvimi.
DSİ personel alımı için beklenen süreçte heyecan dorukta! Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla toplam 1389 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi takvimine çevrildi.
DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Sınav yöntemiyle 84 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sınava dahil edilecek adaylar; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı(öncelik hakkına sahip adaylarla alakalı iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılacaktır.) listelerden açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ DETAYLARI
Adayların, 08 Aralık 2025-19 Aralık 2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyecek.
Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025-22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör