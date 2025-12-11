Yeni Şafak
TOKİ kura sonuçları: Ankara sosyal konut kura çekiliş yapıldı isim listesi açıklandı

TOKİ kura sonuçları: Ankara sosyal konut kura çekiliş yapıldı isim listesi açıklandı

TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Ankara Mamak 3.645 / 250.000 Sosyal Konut Projesi 3.502 adet Asil hak sahibi ve 160 adet yedek hak sahibi olmak üzere toplam 3.662 kişi için; 5 adet projeden toplam 3.727 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacak. İşte TOKİ Ankara Mamak sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

ANKARA MAMAK KONUT BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Konut belirleme kurası ile konutu belirlenen hak sahipleri, Sözleşme İmzalama Programına göre, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin her proje için belirlenen şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

