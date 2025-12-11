Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayını izle: Fenerbahçe Avrupa'da üç puan peşinde

Heyecan dolu

maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Brann'a konuk oluyor. Lig'de oynanan 5 maçın ardından 8 puan ile 22. sırada yer alan Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına devam etmenin peşinde. TRT 1 ve tabii spor platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. İşte Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme ekranı ve karşılaşmadan notlar.