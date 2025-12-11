Yeni Şafak
Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayını izle: Fenerbahçe Avrupa'da üç puan peşinde

Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayını izle: Fenerbahçe Avrupa'da üç puan peşinde

22:3111/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor
Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli olurken, futbolseverler karşılaşmanın canlı yayınlanacağı TRT 1 ve tabii kanalını izlemek için ekranları başındaki yerini aldı. TRT'nin resmi adresinde (www.trt1.com.tr) de yer aldığı gibi karşılaşma şifresiz canlı olarak yayınlanacak. İşte Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve maçtan tüm detaylar.

Heyecan dolu
maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Brann'a konuk oluyor. Lig'de oynanan 5 maçın ardından 8 puan ile 22. sırada yer alan Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına devam etmenin peşinde. TRT 1 ve tabii spor platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. İşte Brann-Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izleme ekranı ve karşılaşmadan notlar.

BRANN FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK

Brann ile Fenerbahçer arasında saat 23.00'da başlayacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranlarından ve dijital platform tabii üzerinden canlı izlenebilecek.


İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Brann-Fenerbahçe müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Brann

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)

Brann:
Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen, Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe:
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Fenerbahçe, Avrupa'da 296. sınavında

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.


UEFA Avrupa Ligi'nde 100. maç

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, yarın 100. müsabakasını oynayacak. Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

"2" numaralı kupada 154. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.



