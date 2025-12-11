Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayını izle: Fenerbahçe Avrupa'da üç puan peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli olurken, futbolseverler karşılaşmanın canlı yayınlanacağı TRT 1 ve tabii kanalını izlemek için ekranları başındaki yerini aldı. TRT'nin resmi adresinde (www.trt1.com.tr) de yer aldığı gibi karşılaşma şifresiz canlı olarak yayınlanacak. İşte Brann Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı ve maçtan tüm detaylar.
BRANN FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE CANLI YAYINLANACAK
Brann ile Fenerbahçer arasında saat 23.00'da başlayacak heyecan dolu mücadele TRT 1 ekranlarından ve dijital platform tabii üzerinden canlı izlenebilecek.
İlk 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Brann-Fenerbahçe müsabakasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Fenerbahçe, Avrupa'da 296. sınavında
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 296. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 295 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 402 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 100. maç
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 99 maça çıkarken, yarın 100. müsabakasını oynayacak. Bu kulvarda çıktığı 99 karşılaşmada 48 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 30 müsabakada ise rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, 21 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 141 gol kaydeden sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.
"2" numaralı kupada 154. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 153 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 213 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.