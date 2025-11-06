2025 ÖTV’siz engelli araç alım şartları ve güncel limitleri açıklandı: Kimler ÖTV'siz araç alabilir?

Engelliler için araç alım şartları nelerdir?

Mevzuata göre engelli bireyler için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanmaktadır. Bu muafiyet, engel oranına göre belirlenir. Engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler, tam muafiyetten yararlanabilirken, %90’ın altında engeli bulunanlar için belirli şartlar dahilinde muafiyet sağlanmaktadır.

2025 yılı ÖTV muafiyet sınırı ne kadar?

2024 yılında 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenen ÖTV muafiyet sınırı, 2025 itibarıyla yeniden değerleme oranına göre artırılarak 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltilmiştir.