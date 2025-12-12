Memur ve emekli maaşları için 2026 ocak zammında kritik eşik: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Yeni oranlar masada

2026 yılına yaklaşılırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışı gündemin üst sıralarında yer alıyor. Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranında önemli bir eşik aşılırken, gözler aralık enflasyonuna çevrildi. Son verinin açıklanmasıyla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için yılın ilk yarısına ilişkin kesin tablo ortaya çıkacak. Bu durumda en düşük memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel tahminler.
2026 yılı ocak ayı memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışının birleşimiyle belirlenecek. Kasım ayı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerine uygulanacak artış oranının önemli bir kısmını şimdiden kesinleştirdi. Türkiye genelinde milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, maaşların hangi seviyeye ulaşacağını yakından takip ediyor.
2026 ocak memur zammı nasıl şekilleniyor
Mevcut hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri, kasım ayı verisi sonrası yaklaşık yüzde 17,5’lik artışı şimdiden hak etmiş durumda. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 2026’nın ilk altı ayı için zam oranının yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 aralığında oluşması bekleniyor. Bu oran, hem enflasyon farkını hem de toplu sözleşme kaynaklı artışı kapsıyor.
En düşük memur ve emekli maaşlarında yeni tablo
Tahminlere göre en düşük memur emekli aylığının 22 bin lira seviyesinden 26 bin liranın üzerine çıkması öngörülüyor. Aynı artış aralığı dikkate alındığında, en düşük memur maaşının da 60 bin lira bandına yaklaşması bekleniyor. Nihai rakamlar, aralık ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak.
6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak
Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında enflasyon verilerini duyuruyor. Aralık ayına ilişkin rakamların, ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Bu verinin kamuoyuna sunulmasıyla birlikte 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak memur ve memur emeklisi maaş zamları resmen netleşmiş olacak.
2025 sonu enflasyon beklentisi
Kasım ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 olarak hesaplandı. Beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti.
Beklentilerin ortalamasına göre yıllık enflasyonun ekimde yüzde 32,87 iken kasımda yüzde 31,65’e düşeceği öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 31,89 oldu. Yıl sonu için tahminler yüzde 31 – yüzde 32,51 aralığında yer aldı.