Memur ve emekli maaşları için 2026 ocak zammında kritik eşik: En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Yeni oranlar masada

2026 ocak memur zammı nasıl şekilleniyor

Mevcut hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri, kasım ayı verisi sonrası yaklaşık yüzde 17,5’lik artışı şimdiden hak etmiş durumda. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 2026’nın ilk altı ayı için zam oranının yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 aralığında oluşması bekleniyor. Bu oran, hem enflasyon farkını hem de toplu sözleşme kaynaklı artışı kapsıyor.