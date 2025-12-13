Memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! 6.5 milyon memurun maaşı değişiyor: Mesleklere göre kim, ne alacak?

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ÇİFTE ARTIŞ HESABI

Yüzde 18.84’lük zam oranına ek olarak bin liralık taban aylık artışı senaryosu da hesaplandı. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 672 liradan 27 bin 944 liraya çıkabilecek.