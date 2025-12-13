Yeni Şafak
Memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! 6.5 milyon memurun maaşı değişiyor: Mesleklere göre kim, ne alacak?

Memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! 6.5 milyon memurun maaşı değişiyor: Mesleklere göre kim, ne alacak?

12:4213/12/2025, Cumartesi
Ocak ayında yapılacak memur ve memur emeklisi maaş artışına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlanırken, ankette yer alan enflasyon tahminleri 6,5 milyona yakın memur ve emeklinin alacağı zam oranına dair önemli ipuçları sundu.

Memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak zammında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu ve 6 aylık enflasyon beklentilerini ortaya koyarken, maaş artışlarının hangi seviyede şekillenebileceğine dair yeni sinyaller verdi.

OCAK ZAMMINDA BEŞ AYLIK TABLO NETLEŞTİ

Şu ana kadar artışı belirleyecek enflasyon verilerinin 5’i açıklandı. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 11.2 oldu. Bu tabloyla birlikte memurlar ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5.9’a ulaştı. Toplamda Ocak zammı şimdiden yüzde 17.55 seviyesine çıktı. Zam oranının kesinleşmesi için yalnızca Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ANKETİ YENİ ORANI İŞARET ETTİ

Aralık verisi öncesinde Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yeni bir hesaplamayı gündeme taşıdı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.17 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.42 olacak. Buna göre memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 7.07’ye çıkacak, Ocak zammı da yüzde 18.84’e ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ÇİFTE ARTIŞ HESABI

Yüzde 18.84’lük zam oranına ek olarak bin liralık taban aylık artışı senaryosu da hesaplandı. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 672 liradan 27 bin 944 liraya çıkabilecek.

ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI AYNI BANDI İŞARET EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde beklendiğini açıklamıştı. Merkez Bankası’nın tahmin aralığında da alt bandın yüzde 31 olması dikkat çekti. Bu senaryoda memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6.93, Ocak zammı ise yüzde 18.7 seviyesinde hesaplanıyor.

MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI

Beş aylık veriler ve anket tahminlerine göre yüzde 18.84 zam ve bin liralık taban artışıyla oluşacak yeni maaşlar mesleklere göre hesaplandı. Şube müdüründen öğretmene, polisten doktora kadar tüm kadrolarda artışlı maaşlar dikkat çekti.

Oran %18,84 + 1.000 TL taban artışı esas alınarak hazırlandı.

MEMUR MAAŞLARI

(Eski – Yeni)

Şube Müdürü (1/4 – Lisans)

Eski: 76.659 TL

Yeni: 92.101 TL

Memur (9/1 – Lisans)

Eski: 52.617 TL

Yeni: 63.530 TL

Uzman Öğretmen (1/4)

Eski: 67.766 TL

Yeni: 81.533 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 61.146 TL

Yeni: 73.665 TL

Başkomiser (3/1)

Eski: 74.490 TL

Yeni: 89.523 TL

Polis Memuru (8/1)

Eski: 68.084 TL

Yeni: 81.911 TL

Uzman Doktor (1/4)

Eski: 126.119 TL

Yeni: 150.879 TL

Hemşire (5/1 – Lisans)

Eski: 61.759 TL

Yeni: 74.394 TL

Mühendis (1/4)

Eski: 78.200 TL

Yeni: 93.932 TL

Teknisyen (11/1 – Lise)

Eski: 54.547 TL

Yeni: 65.823 TL

Profesör (1/4)

Eski: 111.348 TL

Yeni: 133.325 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

Eski: 73.792 TL

Yeni: 88.694 TL

Vaiz (1/4)

Eski: 63.916 TL

Yeni: 76.957 TL

Avukat (1/4)

Eski: 73.515 TL

Yeni: 88.365 TL

MEMUR EMEKLİLERİ

(Eski – Yeni)

Müsteşar (1/1)

Eski: 82.432 TL

Yeni: 98.962 TL

Genel Müdür (1/1)

Eski: 72.957 TL

Yeni: 87.703 TL

Şube Müdürü (1/4 – Lisans)

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

Memur (1/4 – Lisans)

Eski: 27.688 TL

Yeni: 33.905 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

Kaymakam (1. Sınıf – 1/4)

Eski: 47.908 TL

Yeni: 57.934 TL

Başkomiser (1/4)

Eski: 34.864 TL

Yeni: 42.433 TL

Polis Memuru (1/4)

Eski: 34.282 TL

Yeni: 41.741 TL

Hemşire (1/4 – Lisans)

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

Mühendis (1/4)

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

Teknisyen (1/4 – Lise)

Eski: 24.406 TL

Yeni: 30.004 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Eski: 59.466 TL

Yeni: 71.669 TL

Profesör (1/4)

Eski: 65.075 TL

Yeni: 78.336 TL

İmam Hatip

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

Avukat (1/4)

Eski: 33.995 TL

Yeni: 41.400 TL

