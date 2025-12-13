Memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! 6.5 milyon memurun maaşı değişiyor: Mesleklere göre kim, ne alacak?

Ocak ayında yapılacak memur ve memur emeklisi maaş artışına ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlanırken, ankette yer alan enflasyon tahminleri 6,5 milyona yakın memur ve emeklinin alacağı zam oranına dair önemli ipuçları sundu.
Memur ve memur emeklilerinin gözü Ocak zammında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu ve 6 aylık enflasyon beklentilerini ortaya koyarken, maaş artışlarının hangi seviyede şekillenebileceğine dair yeni sinyaller verdi.
OCAK ZAMMINDA BEŞ AYLIK TABLO NETLEŞTİ
Şu ana kadar artışı belirleyecek enflasyon verilerinin 5’i açıklandı. Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 11.2 oldu. Bu tabloyla birlikte memurlar ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5.9’a ulaştı. Toplamda Ocak zammı şimdiden yüzde 17.55 seviyesine çıktı. Zam oranının kesinleşmesi için yalnızca Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.
MERKEZ BANKASI ANKETİ YENİ ORANI İŞARET ETTİ
Aralık verisi öncesinde Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi yeni bir hesaplamayı gündeme taşıdı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.17 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.42 olacak. Buna göre memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 7.07’ye çıkacak, Ocak zammı da yüzde 18.84’e ulaşacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLARDA ÇİFTE ARTIŞ HESABI
Yüzde 18.84’lük zam oranına ek olarak bin liralık taban aylık artışı senaryosu da hesaplandı. Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 22 bin 672 liradan 27 bin 944 liraya çıkabilecek.
ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI AYNI BANDI İŞARET EDİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde beklendiğini açıklamıştı. Merkez Bankası’nın tahmin aralığında da alt bandın yüzde 31 olması dikkat çekti. Bu senaryoda memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6.93, Ocak zammı ise yüzde 18.7 seviyesinde hesaplanıyor.
MESLEK MESLEK YENİ MEMUR MAAŞLARI
Beş aylık veriler ve anket tahminlerine göre yüzde 18.84 zam ve bin liralık taban artışıyla oluşacak yeni maaşlar mesleklere göre hesaplandı. Şube müdüründen öğretmene, polisten doktora kadar tüm kadrolarda artışlı maaşlar dikkat çekti.
Oran %18,84 + 1.000 TL taban artışı esas alınarak hazırlandı.
MEMUR MAAŞLARI
(Eski – Yeni)
Şube Müdürü (1/4 – Lisans)
Eski: 76.659 TL
Yeni: 92.101 TL
Memur (9/1 – Lisans)
Eski: 52.617 TL
Yeni: 63.530 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
Eski: 67.766 TL
Yeni: 81.533 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 61.146 TL
Yeni: 73.665 TL
Başkomiser (3/1)
Eski: 74.490 TL
Yeni: 89.523 TL
Polis Memuru (8/1)
Eski: 68.084 TL
Yeni: 81.911 TL
Uzman Doktor (1/4)
Eski: 126.119 TL
Yeni: 150.879 TL
Hemşire (5/1 – Lisans)
Eski: 61.759 TL
Yeni: 74.394 TL
Mühendis (1/4)
Eski: 78.200 TL
Yeni: 93.932 TL
Teknisyen (11/1 – Lise)
Eski: 54.547 TL
Yeni: 65.823 TL
Profesör (1/4)
Eski: 111.348 TL
Yeni: 133.325 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
Eski: 73.792 TL
Yeni: 88.694 TL
Vaiz (1/4)
Eski: 63.916 TL
Yeni: 76.957 TL
Avukat (1/4)
Eski: 73.515 TL
Yeni: 88.365 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
(Eski – Yeni)
Müsteşar (1/1)
Eski: 82.432 TL
Yeni: 98.962 TL
Genel Müdür (1/1)
Eski: 72.957 TL
Yeni: 87.703 TL
Şube Müdürü (1/4 – Lisans)
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL
Memur (1/4 – Lisans)
Eski: 27.688 TL
Yeni: 33.905 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL
Kaymakam (1. Sınıf – 1/4)
Eski: 47.908 TL
Yeni: 57.934 TL
Başkomiser (1/4)
Eski: 34.864 TL
Yeni: 42.433 TL
Polis Memuru (1/4)
Eski: 34.282 TL
Yeni: 41.741 TL
Hemşire (1/4 – Lisans)
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL
Mühendis (1/4)
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL
Teknisyen (1/4 – Lise)
Eski: 24.406 TL
Yeni: 30.004 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Eski: 59.466 TL
Yeni: 71.669 TL
Profesör (1/4)
Eski: 65.075 TL
Yeni: 78.336 TL
İmam Hatip
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL
Avukat (1/4)
Eski: 33.995 TL
Yeni: 41.400 TL