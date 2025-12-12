TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik tarihler: Başvurular ne zaman sona erecek? Kura çekimi ne zaman? İşte tarihler

TOKİ’nin Türkiye genelinde hayata geçireceği 500 bin sosyal konut projesinde başvuru takvimi netleşti. 81 ili kapsayan projede 1+1 ve 2+1 daireler için başvurular kasım ayında başladı, aralık ayında sona erecek. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden ya da yetkili bankalar aracılığıyla yapabiliyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları son günü ve kura çekimi takvimi.
Türkiye’de konut ihtiyacını karşılamaya yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, aralık ayının ortasına yaklaşılırken yoğun ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede başvurular sürerken, son tarih ve ödeme koşulları merak konusu oldu.
TOKİ başvuruları ne zaman sona erecek?
TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başladı. Başvuru süreci 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak. Başvurular, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası’nın proje illerindeki yetkili şubelerinden ya da e-Devlet TOKİ başvuru ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.
Türkiye genelinde konut dağılımı
Projede konutlar, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve barınma ihtiyacı dikkate alınarak planlandı. İlk aşamada İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bini aşkın, İzmir’de 21 binin üzerinde konut inşa edilmesi öngörülüyor. Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bursa, Antalya ve Hatay gibi büyük şehirler de projede yüksek paya sahip iller arasında yer alıyor.
Kimler başvurabilecek?
TOKİ sosyal konutları için başvurular altı ayrı kategori altında kabul ediliyor. Şehit yakınları ve gaziler, engelli bireyler, üç ve üzeri çocuklu aileler, gençler, emekliler ve diğer alıcı adayları için farklı kontenjanlar ayrılmış durumda. Daire tipleri ise 55 metrekare 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşuyor.
Başvuru sonuçları ve kura süreci
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ, Aralık ayı sonundan itibaren il il kura çekimlerine başlayacak. Hak sahipleri, kura sonuçlarını yine e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
Ödeme planı ve taksitler
TOKİ konutlarında ödeme sistemi yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade esasına göre belirlendi. Anadolu illerinde 1+1 daireler için peşinat 180 bin TL’den, İstanbul’da ise 195 bin TL’den başlıyor. Daire tipine ve şehre göre aylık taksitler değişiklik gösteriyor.
TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman?
TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026
Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla.
TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.