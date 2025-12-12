TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik tarihler: Başvurular ne zaman sona erecek? Kura çekimi ne zaman? İşte tarihler

Kimler başvurabilecek?

TOKİ sosyal konutları için başvurular altı ayrı kategori altında kabul ediliyor. Şehit yakınları ve gaziler, engelli bireyler, üç ve üzeri çocuklu aileler, gençler, emekliler ve diğer alıcı adayları için farklı kontenjanlar ayrılmış durumda. Daire tipleri ise 55 metrekare 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşuyor.