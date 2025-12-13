OCAK YARIYIL TATİL TAKVİMİ: Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB okul tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim, öğrenci ve velilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sömestr tatili, ara tatiller ve yaz tatili planlarını netleştirmek isteyen milyonlarca kişi, MEB tarafından açıklanan karne ve okul kapanış tarihlerini araştırıyor.
Yeni eğitim yılına dair kritik tarihler netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği karne günü, ara tatiller ve yaz tatili başlangıç tarihi belli oldu.
OCAK ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.