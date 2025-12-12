Asgari ücret zammı ilk toplantısı tamamlandı: Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 zam gelirse 2026 maaşı ne kadar olacak? Zam oranlarına göre yeni maaş tablosu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını yapmasıyla 2026 asgari ücret süreci resmen başladı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücret için yüzde 20 ila 35 arasında zam senaryoları gündemde. Enflasyondaki gerileme ve Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda olası rakamlar netleşmeye başladı.
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret için 2026 yılı pazarlıkları başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 12 Aralık’ta gerçekleştirmesiyle birlikte, yeni yılda geçerli olacak ücret rakamı kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Zam oranlarına ilişkin beklentiler yüzde 20 ile yüzde 35 bandında yoğunlaşıyor.
Asgari ücret tespit komisyonu süreci başladı
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin sosyal diyalog temelinde yürütüleceğini ve hem çalışanların refahını hem de işverenlerin üretim gücünü gözeten bir denge hedeflediklerini ifade etti. Aralık ayı boyunca yapılacak toplantılarla rakamın netleşmesi bekleniyor.
Enflasyondaki düşüş zam beklentilerini şekillendiriyor
Türkiye ekonomisinde uygulanan programın etkisiyle enflasyon oranlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Yıllık enflasyon kasım ayı itibarıyla yüzde 31,07 seviyesine inerken, aylık artış da yüzde 2,04 olarak kaydedildi. Bu tablo, 2026 asgari ücret zammının önceki yıllara kıyasla daha sınırlı bir aralıkta belirlenebileceği yorumlarını güçlendirdi.
Zam oranlarına göre 2026 asgari ücret hesapları
Mevcut brüt ve net rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı zam senaryoları şu sonuçları ortaya koyuyor:
Yüzde 25 zam uygulanması halinde asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL
Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL
Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL
Yüzde 40 artış senaryosunda ise 30 bin 950 TL seviyesine çıkıyor
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, 2026 yılı için asgari ücretin 27 bin ile 29 bin TL bandında şekillenmesi öngörülüyor. Nihai rakam, komisyonun önümüzdeki toplantılarında tarafların tutumuna göre belirlenecek.
Asgari ücrette muhtemel zam senaryoları
Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25’lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30’luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1974 yılında gerçekleştirilen toplantısında bölgesel düzeyde asgari ücret uygulamasına son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi. Her yılın aralık ayında toplanan komisyon, ülke genelinde yıl boyunca uygulanacak en düşük ücreti toplam 4 toplantı sonucunda belirliyor.