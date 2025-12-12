Asgari ücret zammı ilk toplantısı tamamlandı: Asgari ücrete yüzde 20, 25, 30, 35 zam gelirse 2026 maaşı ne kadar olacak? Zam oranlarına göre yeni maaş tablosu

Asgari ücrette muhtemel zam senaryoları

Asgari ücrete yapılacak muhtemel zam senaryolarına bakıldığında ise yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net ücret 26 bin 584, brüt ücret ise 31 bin 206 liraya; yüzde 25’lik artış halinde net asgari ücret 27 bin 630 lira, brüt ise 32 bin 506 liraya; yüzde 30’luk zam senaryosunda asgari ücretin 28 bin 735 lira, brüt ücretin 33 bin 807 liraya; yüzde 35 artış halinde ise 2026 yılı net asgari ücretin 29 bin 841 lira, brüt ücretin 35 bin 107 liraya yükselmesi öngörülüyor.