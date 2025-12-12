Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav dönemi yaklaşırken tarih ve saatlere ilişkin kesin bilgilere ulaşmak için AÖL sınav takvimini araştırıyor. Her oturumda 10 soruluk çoktan seçmeli testlerden oluşan sınavlar için giriş belgesi duyurusu da yayımlandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar…
AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı MEB duyuruları ile erişime açılacak. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavı için geri sayım başladı. MEB Açık Lise sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. AÖL sınavı, 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınacak. Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi de oturum tarihi yaklaşırken gündeme geldi. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile giriyor. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
AÖL 1. DÖNEM SINAVI OTURUM TARİHİ | AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık lise sınavları Aralık ayında tamamlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.