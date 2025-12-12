AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı MEB duyuruları ile erişime açılacak. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavı için geri sayım başladı. MEB Açık Lise sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. AÖL sınavı, 3 oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara her bir oturum için 100 dakika süre tanınacak. Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi de oturum tarihi yaklaşırken gündeme geldi. Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile giriyor. Peki AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?