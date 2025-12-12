Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Motorine, 13 Aralık 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor. Peki 12 Aralık 2025 Cuma bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.