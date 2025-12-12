Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI 2025: Aralık Enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI 2025: Aralık Enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

12:1412/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yılın son takvim ayının başlamasıyla birlikte gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Hem emekli ve memur maaşlarının belirlenecek zam oranında hem de tüketici fiyat endeksindeki genel seyirde kritik rol oynayacak olan Aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2025’in son 6 aylık enflasyon beklentileri de ekonomik gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Aralık ayına girilmesiyle enflasyon hesaplamaları yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. Emekli ve memur maaşlarında yılbaşı itibarıyla yapılacak düzenlemenin belirleyicisi olacak Aralık ayı TÜFE verisinin açıklanacağı gün araştırılıyor. Ekonomistler ise 2025’in son yarısına ilişkin enflasyon tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ay ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Ocak Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı, Aralık enflasyonunun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Yeni yılda enflasyon hesaplama sistemi değişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), yeni yılda uygulamaya geçeceği enflasyon hesaplama güncellemesiyle, '2003=100' olan baz yılı '2025=100' olarak değiştirilecek.

TÜİK'te, TÜFE temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek enflasyon hesaplamasını anlattı.

Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.

TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.

#enflasyon
#Aralık Ayı Enflasyon
#enflasyon beklentisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı için güncel ipucu geldi: %31.17 zam oranı! SSK Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam olacak?