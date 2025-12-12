ARALIK AYI ENFLASYON ORANI 2025: Aralık Enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Yılın son takvim ayının başlamasıyla birlikte gözler Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Hem emekli ve memur maaşlarının belirlenecek zam oranında hem de tüketici fiyat endeksindeki genel seyirde kritik rol oynayacak olan Aralık enflasyonunun açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2025’in son 6 aylık enflasyon beklentileri de ekonomik gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor.
Aralık ayına girilmesiyle enflasyon hesaplamaları yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu. Emekli ve memur maaşlarında yılbaşı itibarıyla yapılacak düzenlemenin belirleyicisi olacak Aralık ayı TÜFE verisinin açıklanacağı gün araştırılıyor. Ekonomistler ise 2025’in son yarısına ilişkin enflasyon tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.
ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ay ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Ocak Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı, Aralık enflasyonunun 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Yeni yılda enflasyon hesaplama sistemi değişiyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), yeni yılda uygulamaya geçeceği enflasyon hesaplama güncellemesiyle, '2003=100' olan baz yılı '2025=100' olarak değiştirilecek.
TÜİK'te, TÜFE temel yıl güncellenmesi ve hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumun uzmanları, yeni yılda değişecek enflasyon hesaplamasını anlattı.
Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda, üye ülkelerin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılı, "2025=100" olarak güncellenecek. Bu değişiklik, tüm AB üyesi ülkeler için zorunlu olacak.
TÜFE ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşümün bir parçası olarak, ulusal hesaplar verilerinin birincil kaynak kabul edildiği yapıya geçecek. Yeni TÜFE serisinde ise grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecek. Alt düzey ağırlıklar ise hanehalkı bütçe anketi ile belirlenmeye devam edecek.