Torba yasada Meclis maddeleri tek tek sıralandı: 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, taşerona kadro...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Şubat ayıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Meclis Genel Kurulu’nda ekonomik düzenlemeler ve çeşitli kanun değişikliklerini içeren Torba Yasa’nın görüşmeleri devam ediyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi ve vergi affı gibi önemli düzenlemeleri kapsayan 86 maddelik yasa teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaşlar, Torba Yasa’nın kalan maddelerinin ne zaman görüşüleceğini ve düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihini merakla bekliyor. Meclis gündemindeki sürece ilişkin yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan Torba Yasa, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. 3600 ek gösterge, Bağ-Kur’lular için 7200 prim günü şartıyla emeklilik, ev hanımlarına prim desteği ve vergi affı gibi başlıklar, çalışma hayatına doğrudan etki edecek değişiklikler arasında öne çıkıyor. Özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi ve ev hanımlarına sigorta desteği, sosyal güvenlik alanında önemli dönüşümler getirecek. TBMM’de devam eden görüşmelerde, yasa teklifinin kalan maddelerinin ne zaman kabul edileceği merakla bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
100 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO SON DURUM NE?
Taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin 2025'te tamamlanması bekleniyor. İlk olarak 2023 yılında duyurulan bu çalışma, torba yasanın ikinci kısmında ele alınacak. Düzenleme, taşeron işçilerin iş güvencesini artırırken, kamu sektöründe daha adil bir çalışma ortamı sağlayacak. İşçiler, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.
TAŞERONA KADRO VAR MI 2025?
Taşeron işçilerin yıllardır beklediği kadro müjdesinde sona gelindi. Meclis’te görüşülen yeni torba yasa tasarısında taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik kritik düzenlemeler yer alıyor. Görüşmeleri süren 86 maddelik torba yasa kapsamında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçişi planlanıyor Düzenleme TYP, KİT ve belediye işçilerini kapsıyor.
TYP, KİT, BELEDİYE İŞÇİLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Yasayla ilgili süreç hızla ilerliyor. Meclis’te onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan düzenleme, binlerce taşeron işçiye güvenceli bir çalışma hayatı sağlayacak.
İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK
Uzun süredir beklenen bu gelişme, taşeron işçilerin yüzünü güldürecek. İş güvencesi, daha iyi maaş ve sosyal haklarla donatılacak taşeron işçiler, kadroya geçişle birlikte geleceklerini daha sağlam temellere oturtabilecek.
4/D'Lİ TAŞERON İŞÇİ İÇİN DÜZENLEME NE ZAMAN?
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin de taşeron işçilerin kadroya alınmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini ifade etmişti.
Son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerdeki taşeronlar ve kapsam dışı kalan kamu işçilerinin kadro beklentisinin sürdüğünü belirterek, düzenlemenin önemine dikkat çekti. Ergün Atalay ise "Çalışma hayatına dair taleplerimizin büyük çoğunluğu çözüme kavuştu. Ancak KİT'lerdeki ve kamuda kadro dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi sürüyor." şeklinde bir açıklama yaptı.
KAMU SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA
Taşeron şirketin işkolu ile işçinin kadrosuna geçirildiği idarenin işkolunun farklı olması halinde, kadroya geçirilen işçiler, taşeron işyerinin işkolunda yeni tescil edilecek işyerinden SGK'ya bildirilecek. Taşeron işçilere kadro verilmesi durumunda hem çalışanlar hem de kamu sektörü açısından önemli değişiklikler de yaşanacak.
İŞ GÜVENCESİ VE SÜREKLİ İSTİHDAM
Taşeron işçiler, kadroya geçtiklerinde belirli süreli sözleşmelere bağlı olmaktan çıkar ve sürekli işçi statüsüne geçerler. Bu da işten çıkarılma riskini azaltır ve uzun vadeli istihdam güvencesi sağlar.
SENDİKAL HAKLAR VE TOPLU SÖZLEŞME İMKANI
Kadroya geçen işçiler, sendikalara üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip olur. Bu sayede daha güçlü bir pazarlık gücü elde eder ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayabilirler.