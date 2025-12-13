Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 13 Aralık Süper Lig, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 maçları

Bugün de futbolda heyecan devam ediyor. Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oluyor. Rennes - Brest Fransa Ligue 1’de, Burnley - Fulham İngiltere Premier Lig ve Parma - Lazio İtalya Serie A’da mücadele edecek takımlar arasında. İşte 13 Aralık bugünkü maç programı.

1 /7 Bugün futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar arasında Trendyol Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de nefes kesen mücadeleler yaşanacak. Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Almanya Bundesliga’da kıyasıya maçlar oynanacak. Hoffenheim - Hamburg karşı karşıya gelirken, St.Pauli’nir rakibi Heidenheim olacak. Portekiz Liga, Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig’de de üçlü rakiplerin karşılaşacağı maçlar oynanacak. 13 Aralık Süper Lig, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 maçları.

2 /7 Bugün kimin maçı oynanacak? 14:30 Ç.Rizespor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 15:00 Arminia Bielefeld - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 15:00 Karlsruhe - Paderborn Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 15:00 Magdeburg - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4 16:00 Atletico Madrid - Valencia İspanya La Liga Sport Plus 16:00 Red Star - Reims Fransa Ligue 2 Bein Sports Max 1

3 /7 17:00 Kayserispor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Torino - Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus 17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Hoffenheim - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Monchengladbach - Wolfsburg Almanya Bundesliga Sport Plus

4 /7 17:30 St.Pauli - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus 18:00 Chelsea - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 18:00 Liverpool - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 18:15 Mallorca - Elche İspanya La Liga S Sport 19:00 Amedspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:00 Rennes - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

5 /7 20:00 Antalyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Parma - Lazio İtalya Serie A S Sport 2 20:00 Flamengo - Pyramids FIFA Kitalararası Kupa Yarı Final Bein Sports 2 20:30 Bayer Leverkusen - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus 20:30 Burnley - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

6 /7 20:30 Barcelona - Osasuna İspanya La Liga S Sport 21:00 Metz - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 22:00 PSV - Heracles Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3 22:00 St. Etienne - Bastia Fransa Ligue 2 Bein Sports Max 1 22:30 Hannover 96 - Bochum Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4