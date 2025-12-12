Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, dünya piyasalarındaki gelişmelerle paralel olarak Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Son dönemde, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, motorin, benzin ve LPG fiyatlarını etkileyerek değişimlere yol açtı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarındaki indirim ne kadar olacak ve ne zaman uygulanacak? İşte beklenen indirim tutarı ve güncel fiyatlar.

Akaryakıt fiyatlarındaki son hareketlilik, dünya genelindeki petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarından etkileniyor. Araç sahiplerinin merakla beklediği motorin fiyatlarındaki değişiklik ise gündemde. İşte akaryakıt indirimi hakkındaki detaylar ve güncel rakamlar.

Motorine ne kadar indirim olacak, ne zaman başlayacak? 13 Aralık 2025 tarihi itibariyle motorine 2 TL'lik bir indirim uygulanması bekleniyor. Bu indirimle birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 53,10 TL'ye, Ankara'da 54,13 TL'ye ve İzmir'de ise 54,47 TL'ye gerileyecek.

Bu indirim, fiyatların yaklaşık yüzde 4 oranında düşmesine yol açacak. Motorin fiyatlarındaki bu düşüş, araç sahipleri için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.



Benzin ve LPG fiyatları değişecek mi? Henüz benzin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak akaryakıt fiyatları, dış faktörlere bağlı olarak hızla değişebileceğinden, bu fiyatlar da yakın gelecekte gözle görülür değişimler gösterebilir.



Güncel akaryakıt fiyatları-12 Aralık 2025 12 Aralık 2025 itibariyle Türkiye'deki bazı illerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 54,44 TL, Motorin 55,10 TL, LPG 28,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 54,29 TL, Motorin 54,95 TL, LPG 27,88 TL

Ankara: Benzin 55,29 TL, Motorin 56,13 TL, LPG 28,40 TL

İzmir: Benzin 55,64 TL, Motorin 56,47 TL, LPG 28,33 TL



Bursa: Benzin 55,43 TL, Motorin 56,08 TL, LPG 27,88 TL

Adana: Benzin 55,45 TL, Motorin 56,50 TL, LPG 28,83 TL

Konya: Benzin 55,63 TL, Motorin 56,79 TL, LPG 28,64 TL