1 /4 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Altındağ ve Çankaya yer almakta. İşte ASKİ 12 Aralık planlı su kesintisi programı.

2 /4 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 12.12.2025 08:55:00 Tamir Tarihi: 12.12.2025 13:00:00 Detay: Çankaya İlçesi, Oran mahallesine, 160'lık İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,12.12.2025 saat-08:45 ile 12.12.2025 saat-13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Oran Mahallesi alt kotları.

3 /4 ÇANKAYA Arıza Tarihi: 12.12.2025 09:30:00 Tamir Tarihi: 12.12.2025 17:00:00 Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi, Ata,Huzur,Gökkuşağı, Akpınar, Karapınar mahallelerine, 300'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,12.12.2025 saat-09:25 ile 12.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Etkilenen Yerler: Ata,Huzur, Gökkuşağı, Akpınar, Karapınar mahaleleri.