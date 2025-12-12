Yeni Şafak
ASKİ sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara'da su kesintisi olan ilçeler açıklandı: Hangi mahalleler etkilenecek?

ASKİ sular ne zaman gelecek? 12 Aralık Ankara'da su kesintisi olan ilçeler açıklandı: Hangi mahalleler etkilenecek?

10:1612/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi duyurusu yayımladı. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre, şehirde meydana gelen ani arızalar sebebiyle başkentin farklı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Ankara’da planlı kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Çankaya ve Altındağ yer almakta. Vatandaşların “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak ise ASKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte ASKİ su kesintisi 12 Aralık programı belli oldu. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda bugün su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler duyuruldu. Uzun süreleri su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Altındağ ve Çankaya yer almakta. İşte ASKİ 12 Aralık planlı su kesintisi programı.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 12.12.2025 08:55:00

Tamir Tarihi: 12.12.2025 13:00:00

Detay: Çankaya İlçesi, Oran mahallesine, 160'lık İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,12.12.2025 saat-08:45 ile 12.12.2025 saat-13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. 

Etkilenen Yerler: Oran Mahallesi alt kotları.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 12.12.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 12.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi, Ata,Huzur,Gökkuşağı, Akpınar, Karapınar mahallelerine, 300'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle,12.12.2025 saat-09:25 ile 12.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Ata,Huzur, Gökkuşağı, Akpınar, Karapınar mahaleleri.

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 11.12.2025 21:10:00

Tamir Tarihi: 12.12.2025 12:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Baraj mahallesi Melikşah Cadde ile Alparslan sokak köşede meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesi Bir Kısmı (Toki Blokların Bir Kısmı).

