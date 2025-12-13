TOKİ konutları, 80 metrekarelik ve 65 metrekarelik 2+1 daireler ile 55 metrekarelik daireler, farklı yaşam ihtiyaçlarına sahip vatandaşlara yönelik olarak tasarlanmıştır. 80 metrekarelik ve 65 metrekarelik 2+1 daireler, geniş yaşam alanı arayan aileler için uygunken, 55 metrekarelik daireler ise daha kompakt ve ekonomik yaşam tercih eden bireyler için ideal olacaktır. Bu konutlar, özellikle dar gelirli aileler, emekliler, şehit aileleri, gaziler, engelli bireyler ile 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yönelik olarak TOKİ tarafından belirlenen kriterlere göre verilecektir. Konut başvuruları, genellikle gelir seviyesine göre belirlenen kategorilerle yapılır. Bu projeler, uygun fiyatlar ve ödeme kolaylıkları ile vatandaşların ev sahibi olmalarını hedeflemektedir. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Peki konut seçimi nasıl olacak, kaç m² olacağını vatandaş kendisi mi seçecek yoksa TOKİ mi belirleyecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Kampanyasında, 10 Kasım 2025 Pazartesi başvuru alımları başladı. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Peki hangi kategoridekilere kaç metrekare TOKİ konutları verilecek?
Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Konut seçimi nasıl olacak biz mi seçeceğiz yoksa TOKİ mi belirleyecek kaç m² olacağını?
Hangi kategoriden kuraya katılıyorsanız o kategorinin size belirlediği 1+1 ya da 2+1 (65-80 m2) bir tanesi olacak. Kategorilere göre TOKİ konut başvurusu yapanların verilecek konut tipleri şöyle:
- Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri 2+1 65 m2,
- Gaziler 2+1 65 m2,
- Engelliler 2+1 65 m2,
- Emeklilik 1+1 55 m2 ve 2+1 65 m2,
- 3 ve daha fazla çocuklu aileler 2+1 65 ve 80 m2,
- Gençler 1+1 55 m2,
- Diğer adaylar 2+1 65 ve 80 m2 konut verilecek.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.