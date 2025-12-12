DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 12 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

12 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın deprem verilerine çevrildi. “Deprem mi oldu?”, “Nerede ve kaç büyüklüğünde?”, “Balıkesir, Kütahya, Malatya ya da İstanbul’da deprem yaşandı mı?” gibi sorular günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan anlık deprem listesi…
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.21’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.83 kilometre derinlikte kaydedildi.
6 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-12-06 03:21:51 39.2 28.15833 10.83 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.