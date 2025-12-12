PTT personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2025 postane alımları olacak mı başvuru şartları neler?

PTT’de çalışmak isteyenlerin gözü 2025 yılı personel alım takvimine çevrildi. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), bu yıl memur ve personel alımı yapacak mı sorusu yoğun ilgi görüyor. Başvuru tarihleri ve şartlar henüz açıklanmadı ancak adaylar KPSS’li ve KPSS’siz alımların olup olmayacağını merakla takip ediyor. Peki, bu sene PTT alımı yapacak mı? Postane personel alımı ne zaman olacak, başvuru şartları neler?
PTT personel alımı başvuru yapacak adaylar tarafından merakla bekleniyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. Ancak, PTT memur alımı başvuru tarihi ve şartları henüz netleşmedi. Adaylar, KPSS puanı şartı aranıp aranmayacağını ve KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı takviminin ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Peki PTT alımları ne zaman? PTT alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı ile ilgili kurum tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
PTT personel alımına ilişkin duyuru genellikle resmi site üzerinden yapılmakta. Personel alımına ilişkin tarihlerin belli olması durumunda ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?
PTT'nin resmi internet sitesinde, 10 bin personel alımına ilişkin herhangi bir duyuru henüz yer almıyor.
Bu nedenle, PTT personel alımı iddialarının doğruluğunu değerlendirmek için kurumun resmi web sitesinin duyurular bölümünün düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.
Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.
PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2024 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.