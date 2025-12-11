Brann - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında Brann'a konuk oluyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek.
Brann Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Delajod düdük çalacak.
6 karşılaşma sonunda 8 puan toplayan sarı lacivertliler 20. sırada. Tedesco'nun öğrencileri kazanarak ilk 24 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Marco Asensio, Çağlar Söyüncü ve cezalı John Duran forma giyemeyecek.