Kısa namaz sureleri

, hem ezberlemeleri hem de namazda okumaları kolay olması bakımından önemlidir. Namaz, Müslümanların günde beş vakit gerçekleştirdiği temel ibadettir. Namazın içinde yer alan kıraat kısmında, Kur'an-ı Kerim'den çeşitli sureler okunur. Bu surelere genellikle namaz sureleri veya kısa sureler denir.

her rekâtta okunması farz olan ana suredir. Bunun yanı sıra,