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Ezberlemesi kolay namaz sureleri: Namazda okunan dua ve sureleri ezberleme teknikleri

Namazda okunan dua ve sureleri ezberlemek oldukça kolay. Bilindiği gibi namazlarda Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa sureler bulunmaktadır. Bu sureler genelde Kuran’ın son sureleridir. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve sure ezberlemek isteyenler genelde en kısa ve en kolay namaz sureleri ile başlarlar. Biz de ezberlemesi kolay olan kısa namaz surelerini derledik. Peki namaz duaları nasıl kolay ezberlenir? Namaz sureleri en hızlı, en kolay nasıl ezberlenir? İşte namaz duası ve sureleri ezberleme teknikleri.

16:25 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Namaz surelerini kolay ezberleme yolları

Namaz surelerini kolay ezberleme yolları

Namaz kılan kişiler sureleri kolayca ezberlemek istiyor. Kişiler
kolay ezberleme
yapabilmek için farklı teknikler uygulayabiliyor.
de genç yaşlı, çocuk, öğrenci fark etmeksizin kolayca ezberlenmek istenen surelerdir. Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Bu haberimizde '
Namaz dualarını en kolay nasıl öğrenirim
?' sorusuna cevap bulmuş olacağız.
İslam'da namaz, Allah'a olan bağlılığı, sevgiyi ve saygıyı ifade etmek için günde beş vakit kılınan bir ibadettir. Namaz ibadetini eksiksiz yerine getirmek için ilk önce namazın kılınışı ile
namazda okunacak dualar
bilinmelidir. Namazda okunan dua ve sureleri ezberlemek oldukça kolaydır. İşte Namazda okunan dua ve sureleri ezberleme teknikleri.

Namaz sureleri nasıl kolay ezberlenir?

  • Namazda okunan kısa sureleri tekrar tekrar yazarak okuyarak veya her bir ayeti küçük küçük kağıtlara yazarak yerleştirin. Bunu yaparken okuyacağınızdan daha kolay ezberlersiniz.
  • Ezber için sabah saatlerini tercih etmenizde fayda var. Ezberleyeceğiniz bölümü bir önceki akşam en az on defa okumanız işinizi kolaylaştırır.
  • Sabah uyandığınızda ezberleyeceğiniz kısmın mealini dikkatlice okuyun.
  • Namaz surelerini ezberlemeye başlamadan önce Arapça biliniyorsa kısa namaz surelerini Arapça olarak yüzünden okuyun. Kısa namaz sureleri ezberlemek için Arapça bilinmiyorsa namaz surelerin Türkçe olarak yine yüzünden çokça tekrar edin. Yüzünden okuma bitince, ezberlenecek bölümden önce birinci ayeti ezberleyin ve en az üç defa ezbere tekrar edin.
  • ikinci ayeti ezberleyip üç defa tekrar edin. Ardından bu iki ayeti üç defa tekrar edin.
  • Sıradaki ayeti ezberleyin, üç defa tekrar edin. Üç ayeti birlikte tekrar edin. Aynı metodu ezberlenecek bölüm bitinceye kadar uygulayın. Tamamını en az on defa tekrar ederek iyice pekiştirin. Ezberlenen bölümlerin her fırsatta özellikle namazlarda okunması pekiştirmeyi sağlar.

Kolay ezberleme teknikleri

Kolayca namaz surelerini ezberlemenin birçok yöntemi bulunuyor. Vatandaşlar kısa namaz surelerini küçük bir kağıda yazarak ezberleme işlemlerini daha kolay yapabilir. Aynı zamanda surenin ses kayıtları dinlenerek de, ezberlenebilir.

Namaz duaları ezberlemek için ipuçlar nelerdir?

Namaz duaları ezberlemek için bazı ipuçları:

Düzenli olarak tekrarlayın
. Duaları ne kadar çok tekrarlarsanız, o kadar kolay ezberlersiniz.
Duaları farklı ortamlarda tekrarlayın
. Bu, duaları daha iyi hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
Duaları başkalarıyla birlikte tekrarlayın
. Bu, duaları daha eğlenceli hale getirebilir ve öğrenmenizi kolaylaştırabilir.
Duaları anlamıyla birlikte tekrarlayın
. Bu, duaları daha iyi anlamanıza ve ezberlemenize yardımcı olacaktır.
Sabırlı olun.
Duaları ezberlemek zaman alır. Sabırlı olun ve pes etmeyin.

Namaz duaları ezberlemek hangi kaynaklardan yararlanılır?

Namaz duaları ezberlemek için bazı kaynaklar:

Kur'an-ı Kerim

Namaz kitapları

İnternet

Dini eğitim kurumları

Akılda kalıcı ezber nasıl yapılır?

Ezberleme teknikleri şöyle sıralayabiliriz;

  1. Ezber yapılması gereken bilgileri birkaç kez kağıda aynen geçirmek.
  2. Sessiz ve sakin bir ortamda çalışmak.
  3. Ezber yapılacak metni tane tane okumak.
  4. Ses kayıt cihazına ya da akıllı telefonların ses kayıt programına ezber yapılacak konuyu okuyup, kaydedip dinlemek.

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