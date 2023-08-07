Namaz surelerini kolay ezberleme yolları
Namaz sureleri nasıl kolay ezberlenir?
- Namazda okunan kısa sureleri tekrar tekrar yazarak okuyarak veya her bir ayeti küçük küçük kağıtlara yazarak yerleştirin. Bunu yaparken okuyacağınızdan daha kolay ezberlersiniz.
- Ezber için sabah saatlerini tercih etmenizde fayda var. Ezberleyeceğiniz bölümü bir önceki akşam en az on defa okumanız işinizi kolaylaştırır.
- Sabah uyandığınızda ezberleyeceğiniz kısmın mealini dikkatlice okuyun.
- Namaz surelerini ezberlemeye başlamadan önce Arapça biliniyorsa kısa namaz surelerini Arapça olarak yüzünden okuyun. Kısa namaz sureleri ezberlemek için Arapça bilinmiyorsa namaz surelerin Türkçe olarak yine yüzünden çokça tekrar edin. Yüzünden okuma bitince, ezberlenecek bölümden önce birinci ayeti ezberleyin ve en az üç defa ezbere tekrar edin.
- ikinci ayeti ezberleyip üç defa tekrar edin. Ardından bu iki ayeti üç defa tekrar edin.
- Sıradaki ayeti ezberleyin, üç defa tekrar edin. Üç ayeti birlikte tekrar edin. Aynı metodu ezberlenecek bölüm bitinceye kadar uygulayın. Tamamını en az on defa tekrar ederek iyice pekiştirin. Ezberlenen bölümlerin her fırsatta özellikle namazlarda okunması pekiştirmeyi sağlar.
Kolay ezberleme teknikleri
Kolayca namaz surelerini ezberlemenin birçok yöntemi bulunuyor. Vatandaşlar kısa namaz surelerini küçük bir kağıda yazarak ezberleme işlemlerini daha kolay yapabilir. Aynı zamanda surenin ses kayıtları dinlenerek de, ezberlenebilir.
Namaz duaları ezberlemek için ipuçlar nelerdir?
Namaz duaları ezberlemek için bazı ipuçları:
Namaz duaları ezberlemek hangi kaynaklardan yararlanılır?
Namaz duaları ezberlemek için bazı kaynaklar:
Kur'an-ı Kerim
Namaz kitapları
İnternet
Dini eğitim kurumları
Akılda kalıcı ezber nasıl yapılır?
Ezberleme teknikleri şöyle sıralayabiliriz;
- Ezber yapılması gereken bilgileri birkaç kez kağıda aynen geçirmek.
- Sessiz ve sakin bir ortamda çalışmak.
- Ezber yapılacak metni tane tane okumak.
- Ses kayıt cihazına ya da akıllı telefonların ses kayıt programına ezber yapılacak konuyu okuyup, kaydedip dinlemek.