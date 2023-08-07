İma ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi? Dinimizde sorumluluklar kulun gücüne göre belirlenmiş, gücü aşan durumlar için kolaylaştırma esası getirilmiştir. Hastalık da bu kolaylaştırma sebepleri arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Namazı ayakta kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl" buyurmuşlardır. ima ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi? sorularına Diyanetin yanıtı haberimizde.