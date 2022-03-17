Özgün Nafile namaz nasıl kılınır? Nafile namazlar nelerdir?
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Nafile namaz nasıl kılınır? Nafile namazlar nelerdir?

Farz, vacip ve sünnet ibadetler dışında kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı mali ve bedeni ibadetleri ifade eden "nafile namaz", yapanların sevap kazanacağı, yapmayanların ise yerilmeyeceği bir ibadet türüdür. Peki, nafile namaz nedir? Nafile namaz nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte bütün detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nafile namaz nasıl kılınır: kaç rekattır?
Nafile namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Fıkıh litaratüründe “farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet” veya “farzlar dışındaki ibadetler” şeklinde tanımlanan tatavvu ile eş anlamlı kullanılan "nafile" namazına dair Diyanet'in bilgilerine dayanarak nafile namazın kılınışını, kaç rekat olduğunu sizler için derledik.

NAFİLE NAMAZI NEDİR?

İbadet, insanın ruhi dünyasını hem zenginleştiren hem dinginleştirir. Fazladan yapılan Allah'a daha çok yaklaşma maksadı barındıran ibadetlere "nafile ibadetler" denir. "Nefl" kökünden gelen nafile kelimesi 'hak edilen miktara veya paya eklenen, ziyade, ilave, fazlalık' gibi anlamlarına gelir.

NAFİLE NAMAZLAR

REVATİB SÜNNETLER

- Vakit namazıyla birlikte düzenli olarak kılınan sünnetler:

* Müekked sünnetler

* Gayri müekked sünnetler

-Teravih Namazı

DİĞER NAFİLE NAMAZLAR

  • -Kuşluk namazı
  • -Teheccüd namazı
  • -Evvabin namazı
  • -Tahiyyatül mescid namazı
  • -Abdest ve Gusül alındıktan sonra kılınan namaz
  • -Yolculuğa çıkış ve yolculuktan dönüş namazı
  • -Hacet namazı
  • -İstihare namazı
  • -Tövbe namazı
  • -Tesbih namazı
  • -Yağmur duası ve namazı
  • -Küsuf ve Husuf namazı ( güneş ve ay tutulması anında kılınan namaz)

NAFİLE NAMAZ KAÇ REKAT?

Nafile namazı toplam 12 rekattır ve iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır. Nafile namazın kılınışı şöyledir:

  • 1. Rekat
  • "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
  • Subhaneke'yi okuruz.
  • Euzü-besmele çekeriz.
  • Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • 2. Rekat
  • Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
  • Besmele çekeriz.
  • Fatiha okuruz.
  • Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
  • Rüku'ya gideriz.
  • Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
  • Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
  • "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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