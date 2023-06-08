"Bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allah Teala'ya mahsustur. Ey Peygamber! Allah'ım selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Rasulüdür."