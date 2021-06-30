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Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası okunuşu

Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları beş vakit namazda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Allahümme Salli ve Allahümme Barik duasının Arapçası ve Türkçe okunuşu ile Türkçe anlamı haberimizde.

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Salli Barik Duası okunuşu! Allahümme Salli ve Allahümme Barik duası anlamı, okunuşu, dinle, ezberle
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Allahümme Salli ve Allahümme Barik duasının Arapçası ve Türkçe okunuşu ile Türkçe anlamı haberimizde.

Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, “Allahümme salli alâ Muhammed” veya “Sallallahü aleyhi ve sellem” ya da “Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim” diye salât-u selam getirilir.

Allahümme Salli ve Barik duaları ve anlamı

Bu hususta birçok hadis de rivayet olunmuştur. Nitekim İbn Ebî Leyla şöyle demiştir: “Ka’b b. Ucra ile bir defasında karşılaştım, bana şöyle dedi: Sana Hz. Peygamberden işittiğim bir hediye vereyim mi? Hz. Peygamber bizim yanımıza geldi. Biz ona ‘Ya Resûlallah! Bizler sana nasıl selam okuyacağımızı öğrendik. Fakat sana nasıl salât okuyacağız?’ diye sorduk. Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

  • (Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve onun ailesi üzerine salât ettiğin gibi salât et! Şüphe yok ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın. Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine, İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz ki, sen çokça hamdedilen ve şanı yüce olansın.) (Buhârî, Enbiya,10; Da’avat, 31, 32; Müslim, Salat, 65, 66, 69)

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Allahümme Salli ve Barik duaları Türkçe okunuşu

Allâhümme salli 'alâ Muhammedin ve 'alâ âli Muhammed * Kemâ salleyte 'alâ İbrâhîme ve 'alâ âli İbrâhîm * İnneke Hamîdün Mecîd.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. * Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

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