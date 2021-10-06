Özgün Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunuşu
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Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunuşu

Rabbena duaları beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Rabbena atina ve Rabbenağfirli dualarının Arapçası ve Türkçe okunuşu haberimizde. İşte her Müslüman'ın ilk öğrendiği dualardan olan Rabbena duaları...

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Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları ​okunuşu! Rabbena duaları oku, dinle, ezberle
Rabbena duaları

Rabbena duaları beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Rabbena dualarının Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealini haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rabbena dualarını dinleyip, ezberleyebilirsiniz.

Rabbena Atina Duası

Rabbena atina duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Rabbena atina duası
Rabbena atina duası

Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr. (el-Bakara 2/201)

Rabbenağfirli duası dinle

Rabbenağfirli duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Rabbenağfirli duası
Rabbenağfirli duası

Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yeku mü‘l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41)
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