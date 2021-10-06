Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunuşu

Rabbena duaları beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Rabbena dualarının Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealini haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Rabbena dualarını dinleyip, ezberleyebilirsiniz.
Rabbena Atina Duası
Rabbena atina duası Arapça ve Türkçe okunuşu
Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr. (el-Bakara 2/201)
Rabbenağfirli duası dinle
Rabbenağfirli duası Arapça ve Türkçe okunuşu
Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme yeku mü‘l-hisâb (İbrâhîm 14/40-41)