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Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı

İslam aleminin çoğu, çocukluk yaşlarında dua öğrenmeye Sübhaneke ile başlar. Sübhaneke duası beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Sübhaneke duasının Arapçası ve Türkçe okunuşu, Türkçe anlamı haberimizde. İşte her Müslüman'ın ilk öğrendiği dualardan olan Sübhaneke...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sübhaneke duası okunuşu: Sübhaneke oku, dinle, ezberle, Türkçe anlamı
Sübhaneke duası haberimizde

Sübhaneke duası beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Sübhaneke duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealini haberimizde bulabilirsiniz.

Sübhaneke duası Arapça okunuşu

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Sübhaneke Türkçe okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası meali

Allah'ım! Seni eksik sıfatlardan tenzih eder; seni (layıkıyla) hamd ederek överim. Senin adın ne mübarektir (Senin şanın ne yücedir) Senden başka ilah yoktur.

Namazlarda Sübhâneke okurken “ve celle senâük” kısmı niçin okunmaz?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

Sübhaneke ve Tahiyyat Duası - Diyanet Yaz Kur'an Kursu

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