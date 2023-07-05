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Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı

Subhanake duası, namazlarda namaza giriş olan iftitah tekbirinden sonra okunan ilk duadır. Sübhaneke duası beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Tekbirden sonra “Sübhâneke” duasını okumak sünnettir. Sübhaneke duası Arapça ve Türkçe okunuşu, Subhaneke duası anlamı, fazileti ve okumanın hükmü hakkında detaylar yazımızda. İşte İslam ülkelerinde çocukların ilk öğrendiği Subhaneke duası okunuşu.

13:15 . 5/07/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Sübhaneke duası haberimizde

Sübhaneke duası haberimizde

Sübhaneke duası
beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Sübhaneke duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ve Sübhaneke duası mealini haberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye Diyanet İslam Ansikolopedisi'nde yer alan bilgilere göre; Birinci rek‘atta iftitah tekbirinden sonra “
Sübhâneke
” duasını okumak sünnettir. Şâfiîler’e, Ca‘ferîler’e ve Hanbelî mezhebinde bir görüşe göre besmele Fâtiha sûresinden bir âyet sayıldığından besmelenin okunması da kıraat şartının bir parçası olarak gerekli iken Hanefîler’e ve Hanbelîler’de ikinci görüşe göre müstehap, Mâlikîler’e göre ise mekruhtur. Hanefîler’e göre farz namazların ilk iki rek‘atında, diğer namazların her rek‘atında Fâtiha’dan sonra Kur’an’dan kısa bir sûre veya buna denk düşen bir veya birkaç âyet (zamm-ı sûre) okumak vâcip, diğer mezheplere göre sünnetti

Sübhaneke duası Arapça okunuşu

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ﴿﴾ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ﴿﴾ وَتَعَالَى جَدُّكَ ﴿﴾ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Sübhaneke Türkçe okunuşu

  • Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük ) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke duası dinle, ezberle

Sübhaneke duası meali

Allah'ım! Seni eksik sıfatlardan tenzih eder; seni (layıkıyla) hamd ederek överim. Senin adın ne mübarektir (Senin şanın ne yücedir) Senden başka ilah yoktur.

Namazlarda Sübhâneke okurken “ve celle senâük” kısmı niçin okunmaz?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

Sübhaneke ve Tahiyyat Duası - Diyanet Yaz Kur'an Kursu

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