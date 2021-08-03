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Ettehiyyatü duası okunuşu

Ettehiyyatü duası beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Ettehiyyatü duasının Arapçası ve Türkçe okunuşu, Türkçe anlamı haberimizde. İşte her Müslüman'ın ilk öğrendiği dualardan olan Ettehiyyatü...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı! Ettehiyyatü dinle, ezberle
Ettahiyyatü duası

Ettehiyyatü duası beş vakit namazlarda okunduğundan öğrenilmesi gereken dualar arasında yer almaktadır. Ettehiyyatü duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ve mealini haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca ettehiyyatü duasını dinleyip, ezberleyebilirsiniz.

Ettehiyyatü duası Arapça okunuşu

Ettehiyyatü duası Türkçe okunuşu

Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve Resûlühû.

Ettehiyyatü duası dinle, ezberle

Ettehiyyatü duası anlamı

"Bütün dualar, senalar, bedeni ve mali ibadetler Allah Teala'ya mahsustur. Ey Peygamber! Allah'ım selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Rasulüdür."

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