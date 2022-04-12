Efendimiz(s,a,v)'in kıldığı ve kılınması için tavsiye ettiği gece namazı olan 'teheccüd namazı' nasıl kılınır?
TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?
Teheccüd namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Ancak yatsı namazından sonra bir müddet uyumak gerekir. Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gelen uykudan kalkılıp kılınan bir namazdır. Teheccüd namazının faziletleri ise oldukça geniştir. Peygamber efendimize göre farz namazların ardından gelen en faziletli namaz teheccüd namazıdır.
TEHECCÜD NAMAZININ REKATI
- Teheccüd namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekata kadar çıkabilmektedir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?
- Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir.
- Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir.
- Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469).
- İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez.
- Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur.
- Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur.
TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
- Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah na