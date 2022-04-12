Teheccüd namazı nasıl kılınır? Nafile namazlardan sayılan bir diğer ismi gece namazı olarak bilinen "teheccüd namazı", oldukça faziletli bir namazdır. Bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra uyunup, gece yarısı kalkılarak kılınır. Teheccüd namazının çift sayılarla iki ile sekiz rekat arasında kılınması tavsiye edilmiştir. Peki, teheccüd namazı nedir ve nasıl kılınır? İşte detaylar.

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