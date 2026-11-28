15 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), akademide hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının alanlara göre kontenjan dağılımını ve başvuru takvimini açıkladı. 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 9 Aralık’ta başlayacak, 15 Aralık Salı günü saat 16.00’da sona erecek. Adaylar başvurularını akademibasvuru.meb.gov.tr⁠ adresinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak tamamlayacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 17 Aralık’ta ilan edilecek. Eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından kayıt hakkı kazanan asıl adaylar 4 Şubat 2027’de, yedek adaylar ise 15 Şubat 2027’de açıklanacak. Asıl adayların kayıt başvuruları 5-11 Şubat, yedek adayların kayıt başvuruları 16-19 Şubat tarihlerinde alınacak. Her iki kayıt döneminin son gününde işlemler saat 16.00’da sona erecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından hazırlık eğitimi 22 Şubat 2027’de başlayacak.