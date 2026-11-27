Emekliye Ocak 2027 hesabı şekillendi: Bankalardan yeni emekli promosyon hazırlığı: Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ocak ayı maaş zammı yaklaşırken bankaların sunduğu promosyon kampanyaları da yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Emekli aylıklarında yapılması beklenen artış, banka promosyonlarında da daha yüksek ödeme beklentisini beraberinde getirdi. Üstelik Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan üç yıllık promosyon protokolünün Mart 2027'de sona erecek olması, yeni dönem için dikkatleri olası anlaşmaya çevirdi. Bankalar mevcut kampanyalarında nakit promosyonları 27 bin TL'ye kadar çıkarırken, ek fırsatlarla birlikte toplam avantaj tutarı 90 bin TL seviyesine ulaşıyor. Yeni SGK protokolüyle birlikte emeklilere sunulan ödemelerin daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Peki, promosyon almak isteyen emekliler ocak ayını beklemeli mi? Bankaların güncel kampanyalarında hangi tutarlar öne çıkıyor? İşte emeklilerin yakından takip ettiği banka promosyonlarında son durum...