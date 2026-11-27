BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin SuperHaber'e açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.

Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.