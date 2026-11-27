TOKİ Samsun kura sonuçları: 500 bin sosyal konut projesi Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy hak sahipleri isim listesi ve konut belirleme kura çekilişi
TOKİ, 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun Merkez’de (Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy) hak sahibi olanlar için konut belirleme kurası çekti. Kuraya Atakum’un Kamalı Mahallesi’ndeki 920 konutluk 1. etap ve 792 konutluk 2. etap projeleri ile İlkadım’ın Badırlı Mahallesi’ndeki 216 konutluk projeden toplam 502 konut dahil edildi. Kura sonucunda 445 adet 2+1 ve 57 adet 3+1 konutun hangi hak sahiplerine tahsis edileceği belirlendi. İşte TOKİ Samsun konut belirleme kurası sonuçları ve isim listesi.
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