Yerli Malı Haftası boyunca, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanıyor. Yerli Malı Haftası, 1946 yılından bu yana kutlanmaktadır. Yerli Malı Haftası, bu yılda okullarda etkinliklerle kutlanacak. Öğrenciler ve öğretmenler için planlanan sürpriz etkinlikler bu yıl da farkındalık yaratacak. Peki bu yıl Yerli malı haftası ne zaman, bu hafta mı? Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? İşte 2025 Yerli Malı Haftası tarihi...
2025 eğitim yılı devam ederken, öğrenci, öğretmen ve velilerin merakla araştırdığı konulardan biri de Yerli Malı Haftası'nın tarihi. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır?
Yerli Malı Haftası ne zaman 2025?
Yerli Malı Haftası, Türkiye'de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan, yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlayan bir haftadır.
Yerli Malı Haftası'nın önemi nedir?
Bu hafta boyunca okullarda, yerli üretimin ve tüketimin önemi vurgulanır, öğrenciler yerli malı kullanmanın ve yerli üreticileri desteklemenin önemi hakkında bilgilendirilir.
Yerli Malı Haftası'nın kökeni, Türkiye'de 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran sonrasında yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan kampanyalara dayanır.