Milyoner sorusu 11 Aralık: Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır? İşte lahmacunu ile coğrafi işaret alan ilimiz

22:2111/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Milyoner
Milyoner

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1199. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ekranların sevilen yarışma programında sunucu Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya yönelttiği bir soru ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır? sorusunun doğru yanıtı.

SORU: Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?

CEVAP:
B: Gaziantep lahmacunu

A: Şanlıurfa lahmacunu

B: Gaziantep lahmacunu

C: Adana lahmacunu

D: Mersin lahmacunu

