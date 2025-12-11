Milyoner sorusu 11 Aralık: Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır? İşte lahmacunu ile coğrafi işaret alan ilimiz

Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1199. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ekranların sevilen yarışma programında sunucu Oktay Kaynarca'nın yarışmacıya yönelttiği bir soru ise akıllarda soru işareti bıraktı. İşte Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır? sorusunun doğru yanıtı.
SORU: Hangisi Ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
CEVAP:
B: Gaziantep lahmacunu
B: Gaziantep lahmacunu
C: Adana lahmacunu
D: Mersin lahmacunu
#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Bilgi yarışması
#Lahmacun
#Coğrafi işaret
#Avrupa Birliği