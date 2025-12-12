Küfürbaz hakimin derin bağları: Hakareti bırak bunlara cevap ver

Yargı kararları ve içtihatlara rağmen iş adamı Kamil Darbaz’ın İstanbul Kadıköy’deki arsasına çökülmesine yol veren, bu skandalı haberleştiren Yeni Şafak’ı da 15 Temmuz’da 251 kişiyi şehit eden FETÖ’den beter olmakla suçlayan Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’ın, FETÖ’cü 2 oğlunu korumak için tüm bağlantılarını devreye soktuğu ortaya çıktı. Yaman’ın bir oğlunun kuvvetli deliller ve itirafçı FETÖ’cülerin verdiği beyanlar nedeniyle polislikten ihraç edildiği, ancak ne hikmetse 5 yıl sonra yargı kararıyla görevine döndüğü öğrenildi. Yaman’ın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde okumasına rağmen atanmayan diğer oğlu ise Meksika üzerinden ABD’ye gitti.

AKIL ALMAZ DOLANDIRICILIK

İş adamı Kamil Darbaz, 2007 yılında iş ortağı Özcan Şimşek tarafından dolandırılmıştı. Şimşek, imza yetkisini kullanarak Darbaz’la ortak oldukları inşaat şirketinin tek mal varlığı olan milyonlarca liralık arsayı 820 bin liraya arkadaşı Ekrem Sayan’a devretmişti. Bununla yetinmeyen Özcan Şimşek, İGDAŞ’ta işçi olarak çalışan kardeşi üzerine şirket kurdurarak arsayı kat karşılığı sözleşmesiyle bu şirkete devrettirmişti. Yani arsa kağıt üzerinde oynanan oyunlarla Şimşek ailesine yeniden döndürülmüştü.

DOSYAYA FETÖ MÜDAHALESİ

Buna karşılık Darbaz, 17 yıl süren bir hukuk mücadelesi başlatmıştı. Darbaz’ın ilk hukuk mücadelesi FETÖ’ye takılmıştı. Örgüte yakınlığı ile tanınan ailelerin araya girmesi ve FETÖ imamı olduğu ortaya çıkan Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi Başkanı Hüseyin Yıldırım’ın müdahalesiyle süreç Darbaz’ın aleyhine sonuçlanmıştı. Ancak Darbaz konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımış, Yüksek Mahkeme “mülkiyet hakkının ihlal edildiğine” karar vererek yeniden yargılama istemişti.

VE YAMAN SAHNEDE

Dosyanın yeniden döndüğü ilk derece mahkemesi ve İstinaf Mahkemesi’nin, Darbaz lehine karar vermesinin ardından, dosya Yargıtay 11.’inci Hukuk Dairesi’ne taşınmıştı. Ancak bu kez de Darbaz’ın karşısına FETÖ imamı Hüseyin Yıldırım yerine Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman çıkmıştı. Yaman, kendi dairesinin ilgili içtihatları ve AYM’nin hak ihlali kararına rağmen Darbaz aleyhine hüküm kurulmasını sağlayıp dosyanın bir kez daha İstinaf Mahkemesi’ne gönderilmesini temin etmişti. İstinaf ise 27 sayfalık gerekçe ile kararında direnmiş, dosyayı tekrar 11.’inci Hukuk Dairesi’ne göndermişti. Hukuken kararı “onamak” ya da “Yargıtay Genel Kurulu’na sevk etmekten” başka seçeneği olmayan Yaman, dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşımıştı.

SKANDALI YAZINCA AĞZINI BOZDU

Yeni Şafak, FETÖ müdahalesi ve hukuk skandalları ile dolu bu süreci haberleştirip kamuoyuyla paylaştı. Ancak dolandırıcılığa adeta yol veren Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, bu habere sosyal medya hesabından hakaretler yağdırarak cevap verdi. Haddini aşan ifadeler kullanan Yaman, Yeni Şafak için “çete” ifadesini kullandı. İşi daha da ileri götürerek adeta FETÖ’yü aklayan Yaman, Yeni Şafak’ın, 15 Temmuz’da 251 kişiyi tank paletleri altında ezerek, bomba ve kurşun yağdırarak katleden, 2 bin 800 kişiyi yaralayan FETÖ’den beter olduğunu iddia etti. Yaman, daha önce de kamuoyuna yansıyan FETÖ iddiaları ile ilgili olarak ise “Bu iddiaların biri doğruysa istifa etmezsem şerefsizim” ifadelerini kullandı.

GARSON’UN VERDİĞİ LİSTEDE ADI ÇIKTI

Seviyesizce ifadelerle Yeni Şafak’a saldıran Yaman’ın FETÖ’cü 2 oğlunu korumak için tüm bağlantılarını devreye soktuğu belirlendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Yaman’ın polis olan büyük oğlu H.B.Yaman, Ankara’da görev yaparken 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. 2017 yılında, “Garson” kod adlı itirafçı FETÖ imamı, savcılığa biri 32, diğeri 64 GB’lık iki SD kart vermiş ve şifresi çözülen kartlardan FETÖ’nün emniyet yapılanmasında yer alan kripto polislerin isimleri çıkmıştı. Abdullah Yaman’ın polis oğlu H.B.Yaman’ın adı da bu listede yer alıyordu.

OĞLUNUN KOD ADI “HALİT”

H.B.Yaman’ın FETÖ ile bağını ortaya koyan deliller, sadece “Garson” kod adlı itirafçının verdiği liste ile sınırlı değil. H.B.Yaman’ın adı soruşturmalarda gözaltına alınan FETÖ’cülerin ifadesinde de yer alıyor. Amasya’da yürütülen soruşturmada ifadesi alınan FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarından İ.E., H.B.Yaman’ın örgütün toplantılarına düzenli olarak katılan isimler arasında yer aldığını beyan etti. Ankara’da yürütülen başka bir soruşturmada ifade veren eski askeri öğrenci M.B.H. ise H.B.Yaman’ın örgüt evlerine gidip geldiğini ve “Halit” kod adını kullandığını belirtti.

GÖREVE BABASININ TORPİLİYLE Mİ DÖNDÜ?

Benzer şartlardaki FETÖ’cülerin geri dönüş talepleri reddedilirken, H.B.Yaman ise 5 yıl sonra yargı kararıyla görevine döndü. H.B.Yaman’ın yargı sürecinde Yargıtay’da Daire Başkanı olan babası Abdullah Yaman’ın etkisinin olup olmadığı merak konusu. Ayrıca adı FETÖ soruşturmasına karışmasına rağmen H.B.Yaman, bakanlıklar arası geçiş yaparak bugün başka bir kurumda görevine devam ediyor.

MEKSİKA ÜZERİNDEN AMERİKA'YA

Abdullah Yaman’ın küçük oğlu M.Yaman ise Balıkesir’de Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görürken ayrıldı. O dönem polis okullarında eğitim gören çok sayıda öğrenci FETÖ şüphesi nedeniyle mesleğe naspedilmemişti. Buna rağmen stratejik bir savunma sanayii kuruluşunda işe başlayan M.Yaman, daha sonra nedendir bilinmez, Meksika üzerinden ABD’ye gitti.

Sosyal medya hesabından lüks araçlarla boy boy fotoğraflar paylaşan M.Yaman’ın ABD’ye neden gittiği ve kimin referansı ile iş bulduğu merak ediliyor.

Yargıtay suspus

Her hakim için elzem olan düzgün üslup ve nezaket ile mesleki davranış ilkeleri, iç tüzük ve disiplin hükümlerine uyma zorunluluğu, meslek onurunu zedelememe, tarafsızlığa ve saygınlığa halel getirmeme hassasiyeti, Yargıtay Daire Başkanları için geçerli değil midir? “Hakimler, kararlarıyla konuşur” ilkesini şiar edinmesi beklenen bir hakimin, bir gazete için “müsvedde”, gazete çalışanları için “çete”, “aşıları yapılmadan sokağa salınmış güruh”, “FETÖ’den daha alçak”, “haramzade”, “münafık”, “yaratık” ve daha ağıza alınmayacak küfürlü ifadeleri hiç hicap duymadan kullanması karşısında, Yargıtay’ın, bugüne kadar hiçbir işlem yapmaması dikkat çekici.











