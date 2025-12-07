Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir’de Peygamber Efendimize hakaret eden yayıncı tutuklandı

İzmir’de Peygamber Efendimize hakaret eden yayıncı tutuklandı

11:307/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
E.K. (31) isimli sosyal medya yayıncısının yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi
E.K. (31) isimli sosyal medya yayıncısının yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi

İzmir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. (31) isimli sosyal medya yayıncısının yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Sosyal medyada infiale yol açan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#İzmir
#sosyal medya
#Peygamber Efendimize hakaret eden yayıncı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2026'da alım yapacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?