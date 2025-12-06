Yeni Şafak
İzmir'de drift yaparken görüntülenen 2 sürücüye 138 bin 59 lira ceza

6/12/2025, Cumartesi
Trafik Denetleme Şubesi
İzmir'de 2 otomobil sürücüsünün drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kimlikleri tespit edilen iki sürücüye toplamda 73 bin 101 lira idari para cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilleriyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 sürücüye toplam 138 bin 59 lira idari para cezası uygulanırken, sürücülerden birinin ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde 2 otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, görüntülerdeki KA BY 35 plakalı otomobili kullanan kişinin A.E.D.B. (25), 35 VB 082 plakalı otomobilin sürücüsünün ise V.İ. (24) olduğu tespit edildi.

A.E.D.B’ye 12 farklı maddeden toplam 73 bin 101 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı ve aracı trafikten men edildi.

V.İ'ye ise 9 farklı maddeden toplam 64 bin 958 lira ceza kesildi. Ayrıca V.İ'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesini (drift yapmak) ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Her iki sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.



