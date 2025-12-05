Mantar toplamak için iki kardeşiyle gittiği ormanda kayboldu

İzmir’in Bergama ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden 3 kardeşten Adnan Erçevik (54), kayboldu. Arama çalışmaları karadan ve termal drone ile havadan sürdürülüyor.

Olay, akşam saatlerinde Karaveliler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bornova ilçesinde yaşayan Adnan Erçevik ile 2 kardeşi, Bergama ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Mantar toplarken birbirlerinden ayrılan kardeşlerden Adnan Erçevik, havanın kararmasına rağmen eve dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları karadan ve termal drone ile havadan sürdürülüyor.